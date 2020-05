Santo Stefano al Mare: nuovo servizio sanitario predisposto dal Comune, prenotazione di esami sierologici

Grazie all’interessamento del consigliere Maria Teresa Garibaldi, arriva a Santo Stefano al Mare un nuovo servizio sanitario a disposizione di tutta la popolazione per combattere il Coronavirus.

L'amministrazione comunale ha infatti potuto avviare una collaborazione con il centro prelievi Synlab ‘Il Baluardo’ e sarà possibile prenotare gli esami sierologici per verificare se sono presenti gli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov2, secondo le modalità stabilite da Alisa.

Per sottoporsi al test, che verrà erogato esclusivamente su appuntamento, è necessaria la prenotazione telefonando al numero 328 8622071 dalle 9.30 alle 10.30, dal lunedì al venerdì. Il referto potrà essere scaricato dal sito www.ilbaluardo.it, nella sezione referti on line il giorno successivo.

“I cittadini di Santo Stefano - commenta il consigliere Garibaldi - grazie all'accordo raggiunto, potranno accedere al servizio con una particolare scontistica e prezzi inferiori rispetto a quelli previsti in situazioni simili. Il servizio offre un aiuto concreto per dipanare i personali dubbi di salute in merito alla situazione di emergenza sanitaria ma anche un supporto preventivo al fine di contenerla. Per effettuare i prelievi non è necessaria una prescrizione medica ma è d'obbligo la prenotazione telefonica, che informerà gli interessati su ora e luogo dell'appuntamento per il prelievo. Nell'ipotesi in cui si verificassero casi positivi sarà dovere comunicarlo all'Asl”.

L'importanza del servizio è fondamentale per la salute e la tutela di tutta la comunità e per l'eventuale prevenzione.