Emergenza Coronavirus: il Comune di Sanremo acquista le termocamere per l’ingresso di Palazzo Bellevue e altri uffici pubblici

In vista della ripartenza prevista per lunedì prossimo, il Comune di Sanremo ha acquistato cinque termocamere, i sistemi che serviranno per monitorare la temperatura di dipendenti e pubblico.

La principale sarà installata all’ingresso del Municipio a Palazzo Bellevue mentre le altre sono destinate a: comando di Polizia Municipale (via Giusti, 22), Servizi Sociali (corso Garibaldi, 30), servizio Anagrafe (via Martiri della Libertà, 15), servizio Stato Civile (Villa Zirio - corso Cavallotti, 51).

Il controllo della temperatura è uno dei sistemi per affrontare la Fase2 tenendo sempre sotto controllo le condizioni di salute di dipendenti e pubblico.

La stessa soluzione sarà adottata anche dal Casinò di Sanremo che, quando potrà riaprire, doterà di termoscanner gli ingressi sia per i dipendenti che per il pubblico.