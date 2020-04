L’immobiliare ‘Gruppo Dellerba’ di Imperia, insieme al suo personale ha voluto manifestare ieri la propria vicinanza ai cittadini imperiesi e non, che in questo momento di eccezionale emergenza si trovano in gravi difficoltà.

Lo hanno fatto mettendo loro a disposizione, tramite l’Amministrazione Comunale, una serie di buoni pasto: “Un piccolo gesto di vicinanza e solidarietà – evidenziano dal gruppo – auspicando che possa essere il primo di molti. Il numero fa la forza!”