Sanremo, Marcucci (IV) soddisfatto: "Finalmente si può tornare a coltivare l'orto o la campagna!"

"Come si apprende dalla FAQ del ministero (qui il link: www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) ‘È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione’.". A segnalare la precisazione del Ministro Teresa Bellanova è il consigliere matuziano Marcucci che spiega: "Per molti liguri, poter andare nei terreni, significa garantire frutta e verdura di qualità che assicura un risparmio economico e permette di passare un po' di tempo fuori casa in totale sicurezza.

Ringrazio il Ministro Teresa Bellanova (Italia Viva) che si è attivata per l'introduzione di questa specificazione molto importante per il nostro territorio vista l'alta presenza di piccole coltivazioni personali (specie nell'entroterra).



Ricordo che resta purtroppo il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di giardini ed orti di seconde case. Ma spero che questo primo risultato possa andare incontro alle esigenze di tanti".