Sanremo: gli auguri di buona Pasqua alla comunità ortodossa da parte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

"La Pasqua ortodossa viene festeggiata domenica 19 aprile e in questa importante occasione sarebbe tradizione per le famiglie di riunirsi per festeggiare per ben quattro giorni consecutivi questa ricorrenza molto sentita in Romania come in Italia anche se le ordinanze odierne per la covid 19 non permetteranno incontri tra i credenti come converrebbe". Lo scrive il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Sanremo.

"Come da noi anche nella tradizione rumena l’arte culinaria è una parte fondamentale della Pasqua , infatti tra gli usi più famosi vi è sicuramente quello di dipingere le uova e cucinare prelibate pietanze.

Da molto tempo ormai la comunità rumena in italia è parte integrante e attiva della nostra nazione ed anche le tradizioni si sovrappongono mettendo alla luce sentimenti e valori comuni.

Federica Cozza: "Per questo motivo sento il dovere di Augure con tutto il cuore una buona Pasqua a tutti gli amici e le amiche rumene della nostra zona che in questa settimana celebrano a pochi giorni di distanza da noi l’importante festività cristiana della Pasqua con la stessa fede e gli stessi valori".

Buona Pasqua a tutti i nostri fratelli ortodossi