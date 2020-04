Attualità |

Coronavirus, "Adesso siamo tutti una grande squadra". Il messaggio dello sport a '2 ciapetti con Federico'

Rivedi la trasmissione con ospiti il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino, Martina Bencardino (Rari Nantes Imperia), Vittorio Bertellotti (AS Foce Sanremo) e Antonella Iannucci (Judo Club Ventimiglia).

La puntata di ieri sera

"Noi adesso siamo tutti una grande squadra e dobbiamo lottare insieme per un unico obiettivo in modo da ricominciare il prima possibile a fare quello che ci piaceva". Con questo messaggio di Martina Bercardino, della Rari Nantes Imperia, si è conclusa la puntata di '2 ciapetti con Federico' dedicata allo sport in questo difficile momento per l'emergenza Coronavirus. Un focus in cui, oltre ad un'analisi della situazione attuale, è stato rivolto lo sguardo verso il futuro, con le numerose difficoltà che andranno incontro le società sportive alla ripresa della normale attività. "Dice un proverbio giapponese: cadi sette volte e rialzati otto" ha detto Antonella Iannucci (Judo Club Ventimiglia). Il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino ha poi esaminato l'aspetto legato agli aiuti già annunciati e quelli che potranno essere studiati in futuro. Una testimonianza è giunta anche dal mondo dell'atletica con Vittorio Bertellotti dell'AS Foce Sanremo). Gli ospiti hanno anche commentato i risultati del sondaggio FARE SQUADRA dedicato proprio al mondo dello sport. Rivedi la puntata: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.