Coronavirus: da Uil Scuola una polizza gratuita per gli iscritti e uno sportello di supporto psicologico

La Uil Scuola ha predisposto una polizza assicurativa gratuita per tutti gli iscritti in tempi di Coronavirus valida con effetto di copertura dalle 24 del 1 marzo alle 24 del 31 dicembre.

“Coloro che hanno contratto il coronavirus e che, conseguentemente, hanno subito ricoveri ospedalieri, non solo in terapia intensiva, ma anche in altri reparti sono coperti da una polizza gratuita per gli iscritti - spiega Ferdinando Agostino, segretario generale Uil Scuola Liguria - si tratta di un' iniziativa che la Uil Scuola nazionale ha voluto intraprendere per restare accanto concretamente ai suoi iscritti, specie nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. È un'azione di solidarietà che si somma all'iniziativa dello sportello di ascolto e di supporto psicologico che, in Liguria, può contare sull'ausilio di personale formato. Un servizio che prende vita grazie ad alcuni numeri di telefono per dare supporto psicologico ai lavoratori che a causa della pandemia vivono stati di disagio individuale e familiare”.