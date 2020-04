Sono purtroppo cinque le suore morte e che erano ospitate all’ex Sedes Sapientiae di Sanremo. Sono decedute Suor Lorenza, Suor Ernesta, Suor Eugenia, Suor Ines e Suor Giuliana.

Altre cinque suore sono ricoverate in ospedale e, tre di queste, sono purtroppo in condizioni molto serie. In totale l’ex Sedes ospitava circa venti suore, anche se ora sono ovviamente molte meno.