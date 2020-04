Sanremo: Comune e assessore Pireri al lavoro per sbloccare l’attività degli asili e delle cooperative che li gestiscono

Starebbe per sbloccarsi la situazione degli asili e dei nidi di Sanremo. Dopo un mese di impasse, in queste ore gli uffici dovrebbero pubblicare la delibera con la quale si avvierebbe un percorso di lezione a distanza anche per i più piccoli con il doppio scopo di proseguire nella formazione scolastica e di permettere al copro docente di continuare a percepire lo stipendio.

“Il dirigente sta valutando l’approfondimento dell’articolo 48 del Decreto ‘Cura Italia’ nel quale si diceva che le somme a preventivo vanno erogate - dichiara ai nostri microfoni l’assessore ai Servizi Social, Costanza Pireri - da aprile si potrebbe quindi partire con un lavoro a distanza”.

Per quanto riguarda i pagamenti, sarebbero saltati solo quelli di marzo mentre, da aprile, tutto dovrebbe riprendere regolarmente con le cooperative che emetteranno le fatture e il Comune che pagherà. La delibera sarà formalizzata a breve. “Ci stiamo lavorando, sono positiva a riguardo” conclude l’assessore Pireri.