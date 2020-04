Coronavirus: gesto di altruismo dei sanstevesi perchè “Non c'è nessuna vergogna nel prendere nè vanto nel regalare"

“Una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, quando uno era allegro perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava 'il caffè sospeso'. Poi, di tanto in tanto, si affacciava un chi aveva bisogno per chiedere se c’era un 'sospeso'. Era un modo come un altro per offrire un caffè all’umanità” diceva Luciano de Crescenzo.

I tempi cambiano, ma la generosità degli italiani rimane la stessa con la piccola aggiunta di sapersi geneticamente modificare quando c'è bisogno di dare un aiuto.

Così, in tempi di Coronavirus il “caffè sospeso” è diventato una “Spesa sospesa” che si è propagata in tutta Italia e che oggi ha fatto la sua comparsa, in forma alternativa, anche a Santo Stefano al Mare. Un paese con poco più di 2000 abitanti ma che quando c'è la necessità di creare una rete solidale, sembrano diventare 2milioni.

Grazie ad una iniziativa civica pensata per chi in questo tempo di crisi sanitaria, economica e sociale si trova in gravi difficoltà è stato allestito un banchetto di alimenti in piazza Baden Powell, affianco al palazzo del comune. I cittadini di Santo Stefano che hanno pensato e realizzato questo gesto di altruismo hanno apposto un cartello:

“Chi ne ha necessità può rifornire almeno in parte ed in completa autonomia la propria dispensa e chi ne ha piacere e possibilità può lasciare dei prodotti n dono”. Non c'è nessuna vergogna nel prendere nè vanto nel regalare. Non è elemosina non è assistenzialismo ma è semplicemente condivisione solidale.

“Quando qualcuno è felice a Napoli, paga due caffè: uno per sè stesso, ed un altro per qualcuno altro. E’ come offrire un caffè al resto del mondo.” Questa però è Santo Stefano dove in un momento in cui si ha poco per essere felici, a partire dal virus per arrivare alla crisi dei fiori che colpisce la maggior parte delle famiglie, senza tralasciare tutti i personali problemi, aumenta la consapevolezza di comunità. Il Coronavirus può portare a togliere il respiro, ma non la natura innata di sostenere chi ne ha bisogno.