Sanremo: gravi problemi di risorse e personale per la Croce Rossa, grido d'allarme del Presidente Guazzoni

La situazione emergenziale sta assumendo contorni e sviluppi sempre più eclatanti, imponendo a tutto l'ambiente sanitario sforzi notevolissimi nell'interesse della nostra comunità.

Proprio per questo anche il Comitato di Croce Rossa di Sanremo ha da subito messo in campo mezzi e personale affinché la città potesse beneficiare di specifici servizi nel bene comune. “Ad oggi – ha detto Ettore Guazzoni Presidente Croce rossa italiana comitato di Sanremo - posso dire pubblicamente che il nostro lavoro è davvero estenuante, caratterizzato dai continui interventi che vanno a defatigare anche i più forti ed i più esperti. Senza vergogna e senza imbarazzo lancio il mio grido di aiuto a nome di tutto il Comitato Cri affinché, chiunque, anche con un piccolo gesto, possa contribuire al nostro lavoro, al nostro impegno che, rimarco, viene svolto esclusivamente nell'interesse dei nostri concittadini e non solo. Abbiamo assoluto bisogno di risorse!”

Fortunatamente alcune realtà locali hanno già dato il loro prezioso contributo: “Proprio nella giornata di ieri sono stato contattato dalla Mastelli Srl che ha donato specifici prodotti (gel disinfettanti) per i nostri volontari e dipendenti. Un piccolo gesto che assume una valenza di estrema portata, sia morale che psicologica per chi, come i militi di Croce Rossa, si buttano nel soccorso con grande determinazione ed ostinazione. Sarò ripetitivo e, forse, anche sfacciatamente antipatico, ma chiedo a tutti qualunque tipo di supporto, soprattutto economico, finalizzato all'acquisto di attrezzature e materiali necessari alla tutela degli operatori, nonché alla sanificazione dei mezzi”.