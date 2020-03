Arkus Un Cane Un Amico Onlus: il cagnolino Mozzy cerca una famiglia per sempre

Lui è MOZZY, maschio di 3 anni, intero, taglia media contenuta, circa 12 kg, estroverso e socievole. Abituato ad andare in macchina e al guinzaglio, obbediente.

Ciononostante è un cagnolino sfortunatissimo. E' stato adottato una prima volta, portato via ancora cucciolo dal canile con la promessa di dargli amore e sicurezza per sempre. Dopo un anno, con una delle “solite” scuse, Mozzy è diventato di troppo. Viene trovata un'altra adozione. Il piccolo si adatta ancora, pur di avere una casa, per non tornare in canile. Ora viene rifiutato per la seconda volta per “problemi gestionali di famiglia” Mozzy non merita tutto questo. Cerchiamogli una casa PER SEMPRE! Chi vorrà conoscerlo si innamorerà: è tenerezza allo stato puro.

Lo si affida previo controllo pre e post affido. Si trova nel Ponente Ligure.

Per ulteriori informazioni contattare l'Associazione ARKUS, UnCane, UnAmico Onlus – telefonare 348 1157631.