Incendio nel pomeriggio su uno yacht in secca ai cantieri di Porto Vecchio. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme sono partite all'interno dell'imbarcazione ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnerle ed evitare conseguenze peggiori.

Sul posto, a titolo precauzionale, anche un'ambulanza. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma solo danni materiali.