Diano Marina: in pensione la comandante della polizia municipale, il Sulp "Da noi i più fervidi ringraziamenti"

Il Sindacato autonomo della Polizia Locale SULPL desidera esprimere i più fervidi ringraziamenti alla dottoressa Daniela Bozzano Comandante della Polizia Locale di Diano Marina che dopo tanti anni di onorata carriera, dal 1 marzo andrà in pensione:



“Il Comandante Daniela Bozzano è stata la prima donna della Liguria a svolgere tale prestigioso compito ed una delle primissime in Italia. Anno dopo anno si è resa protagonista di svariate operazioni di servizio che l'hanno vista in prima linea nella lotta alla micro criminalità a salvaguardia della legalità ed a tutela delle fasce deboli e dei minori rendendo in tal modo il nome di Diano Marina conosciuto in tutta Italia e, non di rado, anche oltre i confini nazionali come le pagine di quotidiani stranieri testimoniano e che con orgoglio la dottoressa Bozzano ha sempre mostrato ai colleghi. Ora il suo posto verrà assunto dal Commissario Franco Mistretta, attualmente Vice Comandante, persona altrettanto stimata ed al quale va il nostro più sentito in bocca per il nuovo incarico che con la sua svariata esperienza professionale saprà svolgere al meglio per continuare così l'ideale passaggio di consegne con impegno, abnegazione e spiccato senso del dovere, tutte qualità che la comandante Daniela Bozzano ha ampiamente dimostrato a tutti coloro che si sono rivolti al Corpo della Polizia Locale di Diano Marina che, ne siamo certi, il Comandante porterà per sempre nel cuore”.