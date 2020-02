Dolceacqua: casi di coronavirus in Italia, le riflessioni del consigliere di minoranza Igor Cassini

"Con 17 casi in 24 ore, 20 in totale con i tre di Roma, l'Italia diventa nello spazio di una giornata il Paese europeo con più casi di coronavirus.

E per fortuna che dicevano che era tutto sotto controllo, la quarantena volontaria non esiste e non è applicabile, ma esiste ed è efficace solo quella obbligatoria". Lo scrive il consigliere di minoranza a Dolceacqua Igor Cassini.