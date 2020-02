Carnevale 2020: ecco cosa fare e vedere per trascorrere al meglio questo fine settimana

Siamo nei giorni clou del Carnevale 2020 e questo weekend grandi feste un po’ dappertutto tra coriandoli, stelle filanti e sfilate. Una proposta un po’ articolata è quella del Comune di Diano Marina con il ‘Carnevale Dianese’ che ritorna oggi (sabato) dopo alcuni anni di assenza. Al mattino la festa è dedicata soprattutto ai più piccoli con truccabimbi, artisti di strada, musiche, giochi ed intrattenimento e in finale di mattinata si terrà a premiazione delle migliori maschere e della miglior vetrina a tema. Nel pomeriggio dalle 14.30 il pubblico potrà ammirare la sfilata di carri allegorici con gruppi mascherati, bande musicali, sbandieratori ed artisti di strada. L’ordine di sfilata dei carri QUI.



Ad Ospedaletti l’appuntamento oggi è con il ‘Carnevale dei Bimbi': dalle 14.30 è in programma un corteo itinerante ed esibizione per le vie del centro cittadino degli sbandieratori dei sestieri di Ventimiglia e animazione musicale di dj Riccardo Ghigliazza, alle 16 si terrà la tradizionale ‘Pentolaccia’ e alle 16.30, merenda a cura dell'associazione U Descu Spiarete con distribuzione di bugie per tutti.

Babbo Carnevale, i suoi elfi e la fidata renna saranno protagonisti del Grande Carnevale di Borgo Fondura ad Imperia. L’evento si svolgerà oggi nel campo della Parrocchia di San Giuseppe a partire dalle ore 14.30. Al grido di ‘Jumanji’ i piccoli ospiti saranno accolti nella giungla di giochi. Una mappa consegnata all’arrivo, dieci postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere alla meta e poter urlare la fatidica parola. Ma non mancheranno giochi, musica, truccabimbi, coriandoli, intrattenimenti per i bambini, giochi gonfiabili, dolcezze di carnevale e tante sorprese.

Al Centro polifunzionale di Montegrosso Pian Latte oggi, dalle 15, la Festa di Carnevale sarà a cura dell’Associazione Culturale ‘Il Teatro dei Mille Colori’ di Salvatore Stella.



Scendendo nuovamente sulla costa Taggia dalle 14 si prepara ad ospitare in piazza Trinità il ‘Carnevale Bimbi’. Tutti in maschera per un meraviglioso pomeriggio di festa con sfilata in maschera perle vie della città. Non mancheranno caramelle, zucchero filato, palloncini, baby dance e tanta animazione.

Passando a domenica un'altra simpatica festa viene proposta sul lungomare di Vallecrosia: si tratta del 'Carneval’Ape', una sfilata di apecar allegoriche, giunta alla sua seconda edizione. L’evento inizierà alle 14.30 e vedrà la partecipazione del Comune di Camporosso e di Valloria, e varie associazioni locali: i pescatori del lungomare, la Protezione Civile, gli amici del lungomare, il borgo antico, l’Associazione balestrieri di Ventimiglia, un gruppo di commercianti di Vallecrosia, La mia città, l’Oratorio Don Bosco e l’Oratorio San Rocco.

Nelle valli dell’entroterra saranno i borghi di Aurigo e Pompeiana a festeggiare il Carnevale. Ad Aurigo il Carnevale si svolgerà in piazza dalle 15 con pentolaccia, giochi e tanto altro. Sarà offerta una degustazione di crostoli e frittelle per tutti. Al termine verrà premiata la maschera più bella.

Pompeiana ospiterà dalle 14.30 ‘Carnevalego’, una festa di Carnevale organizzata dai ragazzi di Sgarzeline e Pelandrui con giochi e animazione per tutti.

Quali sono le strategie che le piante utilizzano per la loro sopravvivenza, ma soprattutto si può dire che sono esseri dotati di intelligenza? Sono le domande al centro di una conferenza a cura della guida ambientale ed escursionistica Antonella Piccone in programma oggi alle 19.30 presso il Floriseum di Sanremo a Villa Ormond. A seguire una sessione di biodanza per vivere questo momento come esperienza corporea.

Oggi alle 17, presso la Sala Consiliare della Provincia di Imperia si terrà una Commemorazione in ricordo di Sandro Pertini. Questo incontro intende ripercorrere simbolicamente la visita del Presidente nella nostra provincia, avvenuta nel 1980, in occasione della consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti partigiani. Introdurrà l’evento Giovanni Rainisio, Presidente l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia.

‘Etica e Ambiente - La responsabilità di una specie catastrofica’ è il titolo della conferenza tenuta dal Prof. Franco Manti oggi alle 16.30 presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.



‘Cervo in blu…d’inchiostro’, l’appuntamento con la letteratura contemporanea e i suoi grandi protagonisti, accoglie domani al Palafiori di Sanremo il finalista del Premio Campiello Giulio Cavalli. Dialogherà con l’autore la professoressa Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo. L’autore, secondo classificato al Premio Campiello 2019, presenta ‘Carnaio’, un libro sul disfacimento morale ed etico della comunità, che “inevitabilmente scende verso l’orrore e diventa carnaio”.

Conto alla rovescia per la gara di corsa a piedi ‘SUT Sanremo Urban Trail 35km’ di domenica 23 febbraio organizzata da Sanremo Bike School. Insieme alla 35 km che partirà alle 8 dal Forte di Santa Tecla, previste altre due corse: la Family Run di 5km e la classica SUT di 10km per le vie del centro e della Pigna, entrambe con partenza da piazza Borea d’Olmo alle 10. Quest’anno, oltre al transito dentro Villa Ormond, la SUT sarà ospitata anche da Villa Nobel che, per l’occasione, aprirà le porte: i partecipanti potranno transitarvi per poi raggiungere la ciclabile.

La Valle della Giara e i suoi borghi è il titolo di un’escursione storico-artistica e naturalistica con partenza dall’abitato di Lavina, frazione di Rezzo, alle ore 9.30 presso il parcheggio della Chiesa parrocchiale.



