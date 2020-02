Carte di Credito o Prepagate da usare all'Estero, Quali sono le Migliori?

Quando viaggi all'estero potresti esserti imbattuto in una situazione abbastanza complicata da affrontare, ovvero non poter usufruire della tua carta di credito o prepagata in quanto non accettata nel Paese dove ti sei recato. Vediamo quali sono le svariate e migliori alternative che riporta il sito www.cartaricaricabile.net e che hanno lo scopo di prevenire che questa situazione si possa nuovamente palesare.

Carta Hype Plus

La prima carta sulla quale puoi far ricadere la tua decisione finale, qualora abbia intenzione di viaggiare e non avere problemi di questo genere, è rappresentata dalla carta Hype Plus, che ha un canone mensile di circa un euro ma che ti permette di viaggiare in totale sicurezza.

I costi delle commissioni per ogni prelievo o acquisto all'estero sono totalmente assenti, mentre puoi ricaricare la carta sia presso lo sportello bancario mediante i contati che con altri conti bancari.

Inoltre il platfond di questa carta prepagata ricaricabile è di 50 mila euro: aggiungi anche le diverse coperture assicurative durante il viaggio, che incrementano di fatto il fattore sicurezza mentre ti trovi lontano da casa.



Carta N26

Questa carta di credito si contraddistingue da quella precedente per il semplice fatto che, in questa circostanza, puoi personalizzare liberamente i diversi limiti relativi agli acquisti online e presso gli esercenti nel paese nel quale ti trovi. Tale opzione ti consente di impostare dei semplici limiti mediante i quali puoi regolare le tue spese ed evitare, di conseguenza, che la situazione possa essere tutt'altro che positiva.

A questa caratteristica aggiungi anche un ulteriore dettaglio, ovvero la possibilità di effettuare versamenti e pagamenti senza dover sostenere il peso delle svariate commissioni, nonché la concreta possibilità di aggiungere le notifiche sul telefono associato per ogni movimento che effettui con la carta N26. Questa, per essere richiesta, necessita dell'iscrizione sull'apposito portale e l'invio dei tuoi documenti personali: in circa 7 giorni, festivi e fine settimana esclusi, ricevi a casa tua la carta di credito N26, che ti permette di iniziare a fare gli acquisti che ritieni opportuni.

Carta Viabuy

Questa carta, che a differenza delle altre richiede un costo di 70 euro e un canone di 20 per poter essere richiesta e sfruttata, ti permette di viaggiare in totale sicurezza date tutte le diverse coperture sugli acquisti delle quali puoi usufruire senza alcuna limitazione.

La carta di credito anonima non richiede il controllo sulle tue solvenze, pertanto è libera da questi vincoli ma, ovviamente, devi ricordarti che a seconda del Paese nel quale ti trovi e soprattutto ai limiti di spesa, devi sostenere delle commissioni per ogni transizione che hai effettuato.

Questo strumento rappresenta dunque un'alternativa valida qualora i tuoi viaggi siano abbastanza frequenti e necessiti di somme di denaro importanti per effettuare le spese.

Pertanto una carta che si adatta particolarmente a tutti coloro che devono viaggiare all'estero per motivi di lavoro e che devono sostare in quella meta per svariati giorni prima di rientrare a casa.