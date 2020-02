70° Festival di Sanremo: la serata delle cover premia Tosca, Pero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari

Al termine della lunghissima serata dedicata alle cover e ai duetti, i maestri dell’orchestra hanno votato stilando la loro classifica delle esibizioni.

Ecco la loro graduatoria: Tosca “Piazza Grande”, Piero Pelù “Cuore matto”, Pinguini Tattici Nucleari “Settanta volte”, Anastasio “Spalle al muro”, Diodato “24000 baci”, Le Vibrazioni “Un’emozione da poco”, Paolo Jannacci “Se me lo dicevi prima”, Francesco Gabbani “L’italiano”, Rancore “Luce”, Marco Masini “Vacanze romane”, Raphael Gualazzi “E se domani”, Enrico Nigiotti “Ti regalerò una rosa”, Rita Pavone “1950”, Irene Grandi “La musica è finita”, Michele Zarrillo “Deborah”, Achille Lauro “Gli uomini non cambiano”, Levante “Si può dare di più”, Giordana Angi “La nevicata del ’56”, Elodie “Adesso tu”, Alberto Urso “La voce del silenzio”, Junior Cally “Vado al massimo”, Riki “L’edera”, Elettra Lamborghini “Non succederà più”, Bugo e Morgan “Canzone per te”.

Domani la classifica sarà sommata a quella della giuria demoscopica.