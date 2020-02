In piazza Colombo un Mika soltanto da due brani: "Torno all'una, ora vado all'Ariston" (Foto e video)

Mika sul Nutella Stage dà un “assaggino” con due brani. Dopo Emma e Gigi d’Alessio è lui a scaldare il pubblico di piazza Colombo.



Il cantante di “Grace Kelly” si è esibito sul Nutella Stage con due pezzi il recente “Ice cream” e un classico del suo repertorio “Relax”



“La mia avventura in Italia è cominciata ormai cinque o sei anni fa, non parlavo neanche l’italiano, l’ho imparato guardando i film di Benigni” racconta l’artista. E se deve indicare un cantante italiano che ammira in modo particolare, risponde senza esitare “De Andre”.



Dopo avere eseguito i due brani il cantante se n’è andato dal palco di piazza Colombo tra gli evidenti borbottii dei numerosi fan accorsi per il brevissimo concerto.



Mika tornerà questa sera sul Nutella Stage per concedere tuttavia il bis al termine del Festival di Sanremo, dopo essersi esibito all’Ariston.