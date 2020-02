Sanremo: sabato pomeriggio un concerto per omaggiare le lingue minoritarie

“12 canti per 12 lingue”, questo il titolo del concerto che si terrà sabato, alle 15, presso il teatro parrocchiale di San Siro a Sanremo. “Introdotto dal coro brigasco in costume de i cantaūu , realizzato da Chambra d’Oc e A Vaštéra ūniun de tradisiun brigašche, è uno spettacolo che riunisce musica, canto, recital e multimedialità” - spiegano i promotori dell'evento.



Gli artisti della Chambra d’Oc sono l’evoluzione di anni di ricerca e organizzazione della Cultura Occitana in tutte le sue forme, sotto l’abile regia di Ines Cavalcanti. Il coro de I Cantaùu, costituito da oltre 40 elementi, creato e diretto da Carlo Lanteri, è la voce ed il simbolo più rappresentativo della Cultura Brigasca, emanazione della stessa matrice Occitana.

“Dodici sono le lingue minoritarie parlate sul territorio italiano (Occitano, Franco-provenzale, Francese, Germanico, Ladino, Friulano,Croato, Sloveno, Albanese, Greco, Catalano, Sardo), riconosciute e protette dallo Stato Italiano ai sensi delle Legge 482 del 1999. Unica Minoranza Linguistica Storica riconosciuta in provincia di Imperia ed il Liguria è appunto il Brigasco, di cui la Vastera difende l’uso e la cultura da quasi 40 anni” - sottolinea il Dott. Gianni Belgrano, presidente dell'associazione A Vastera.