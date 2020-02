70° Festival: Sabrina Salerno torna nella sua Sanremo “Sono stata una donna tormentata, ma sono diventata pop. Qui è casa” (Foto)

C’è grande attesa per il ritorno a casa di Sabrina Salerno, sanremese d’adozione e protagonista questa sera del festival. Questa mattina in conferenza stampa la showgirl non ha nascosto la propria emozione: “Sono stata una donna tormentata, ma sono diventata pop. Questa sera saremo noi stesse senza paure e sono emozionata”.

Poi un immancabile passaggio sul suo ritorno nella città che l’ha adottata in gioventù: “Qui è casa, ho abitato a Sanremo per 10 anni fino alla seconda liceo. Da qui sono iniziati i miei sogni, dall’Ariston. Ero una di quelle ragazzine che si imbucava alle prove per un autografo, per me essere qui è una grande gioia che voglio vivere in serenità”.