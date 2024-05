Triora, grande successo per la 7a edizione di “Pittura per le vie del Borgo” (foto)

Grande successo per la settima edizione di “Pittura per le vie del Borgo”. Arte e colore hanno invaso per tutto il giorno le vie del borgo della valle Argentina trasformandolo in una galleria a cielo aperto.

Il Comune di Triora e l’associazione culturale 'LiberArte FamKore’ desiderano esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione. Un caloroso grazie agli artisti che hanno animato le strade del borgo con la loro creatività: Antonella Spagnolo, Alessia Gilli, Adelina Castrovinci, Federica Sacchi, Federica Lavera, Mastrolucillo, Gianluca Lenny Pedullà, Selene Perilli, Marina Bergamin, Mara Serravalle e Nerella Aprigliano.

Un ringraziamento speciale è rivolto ai fotografi e videomakers Davide Avena, Claudio Cecchi e Andrea Biondo. Grazie anche a Sergio Caputo, che con il suo magnifico sottofondo musicale ha creato un’atmosfera unica, e per Eleonora Olivieri e la modella Caterina Colonna, le quali hanno incantato il pubblico con una performance di bodypainting originale e suggestiva.



Grazie anche a Raffaella Asdente che ha accompagnato i visitatori alla scoperta del borgo e del museo civico. Infine, un sentito ringraziamento ai commercianti di Triora per la loro imprescindibile collaborazione e ospitalità, fondamentali per la riuscita di questa festa della comunità divenuta un evento memorabile.