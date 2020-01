Camporosso: al centro 'Falcone' un focus su “La mafia nel Ponente Ligure” con Michele Di Lecce

Venerdì alle 20.30 al Centro 'Falcone' di Camporosso si terrà un incontro con Michele Di Lecce, già Procuratore della Repubblica di Genova e attualmente consulente per la legalità nella ricostruzione del Ponte Morandi e Garante dell’Università di Genova.

L’incontro che ha per titolo “La mafia nel Ponente Ligure” fa parte di un ciclo di corsi di formazione per insegnanti, assistenti sociali e avvocati ed è accreditato presso i rispettivi ordini professionali. Filo conduttore della rassegna è quello della violenza nella comunicazione e nelle relazioni interpersonali e viene affrontato da esperti di pedagogia, sociologia e giurisprudenza.

La presenza nel nostro territorio delle organizzazioni mafiose, e in particolare della ‘ndrangheta come documentato dai numerosi rapporti della DIA, sarà oggetto di approfondimento da parte del noto magistrato che è stato ed è, parte attiva nelle azioni di contrasto alle mafie in Liguria.

Gli organizzatori: Comune di Camporosso e il gruppo di progetto “Educazione alla Legalità e alla Convivenza Democratica” che opera dal 2003 nel Comprensorio e di cui fanno parte Polizia di Stato, associazione Libera e i docenti referenti delle scuole del territorio, invitano tutta la cittadinanza a partecipare.