70° Festival di Sanremo: nella notte l’installazione della luminaria con il testo di “Nel blu dipinto di blu” in via Matteotti. Giovedì sera l'accensione

Lo avevamo anticipato il 7 novembre scorso: durante il 70° Festival di Sanremo le parole di Domenico Modugno illumineranno via Matteotti. E così sarà. Prenderanno il via proprio questa sera i lavori per l’installazione della luminaria con il testo di “Nel blu dipinto di blu”, forse la canzone italiana più famosa nel mondo. Un po’ come ha già fatto Bologna con Lucio Dalla prima e con Cesare Cremonini poi.

Oggi i tecnici saranno al lavoro per rimuovere il ‘tappeto’ di luci che ha decorato via Matteotti durante le feste di Natale e, nella notte, sarà installata la luminaria fatta realizzare appositamente e che poi, stando agli accordi stretti dal Comune, potrebbe viaggiare in giro per il mondo come simbolo del Festival e della storia della canzone italiana. L’installazione è possibile grazie al lavoro del Comune di Sanremo e dell’assessore alla Cultura Silvana Ormea, con la collaborazione di diversi sponsor tra i quali anche la locale ‘UnoGas Energia’.

La cerimonia per la prima accensione del testo di “Nel blu dipinto di blu” si terrà, molto probabilmente, giovedì sera al termine delle prove, alla presenza di Amadeus. Ancora in forse la presenza della famiglia di Domenico Modugno.