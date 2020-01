Ventimiglia: insulta poliziotti e personale dell'ospedale, 33enne algerino arrestato dagli agenti del Commissariato

Un pericoloso algerino è stato arrestato, sabato scorso a Ventimiglia, dagli agenti della Squadra Volante del Commissarato, nella zona della stazione ferroviaria al fine di procedere ad un controllo dei soggetti, in particolare stranieri, ivi presenti.

L’uomo, alla vista degli agenti ha tentato di fuggire e, una volta raggiunto si è divincolato spintonandoli e colpendoli ripetutamente. Dopo averlo contenuto e portato in auto, l’uomo ha continuato ad inveire con frasi ingiuriose (“vi ammazzo, poliziotti di merda, vi ammazzo”) e, nel tragitto in macchina, ha continuato a sferrare calci e pugni contro l’abitacolo.

Anche in Commissariato, ha proseguito con fare minaccioso e violento, sfociato in un raptus contro i 3 poliziotti che stavano cercando di procedere ai rilievi foto dattiloscopici, procurando loro diverse lesioni. E’ stato così portato in ospedale dove, non contento, ha ingiuriato il personale in particolare l’infermiera e la dottoressa (“sei un troia, non toccarmi puttana”). E’ stato quindi sedato e si è tranquillizzato.

Dai controlli è emerso che l’algerino, con diversi alias e precedenti penali (sostituzione di persona, violazione della legge sugli stranieri, resistenza, violenza, minacce e lesioni contro pubblico ufficiale). Stamattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui la custodia in carcere.