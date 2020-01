Serie di appuntamenti domani e domenica per l'Assessore regionale Marco Scajola a Taggia e Imperia

L’Assessore regionale Marco Scajola sarà domani a Taggia, a Palazzo Lercari, per partecipare al Convegno di presentazione del nuovo servizio ‘Punto Donna’, evento organizzato dall' amministrazione comunale in collaborazione con AIDM CNA FIDAPA.

Sempre a Taggia, al Convento dei Padri Domenicani, parteciperà all’incontro di presentazione ufficiale del Programma relativo alla 40a edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, festa organizzata dal Comune.

Domenica l'Assessore Marco Scajola sara' ad Imperia, al Cimitero, per partecipare al 77° anniversario della ‘Campagna di Russia’, la ‘Giornata del Ricordo’, per onorare la memoria dei Caduti e dei Dispersi della Divisione Alpina ‘Cuneense’. Cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, dall'Associazione Nazionale Alpini e dalla Confederazione Italiana fra associazioni.

Infine, sempre ad Imperia, l'Assessore Scajola sarà al campo ‘Pino Valle’ in Regione Baité, per partecipare alle premiazioni della 3a edizione della Cmp Trail Imperia, gara sostenuta dalla Regione Liguria in collaborazione con l'associazione Monesi Young.