Proteggi la tua casa con i sistemi nebbiogeni Aura: ecco il sistema antifurti della Serini Security Consulting

"La sicurezza è un tuo diritto e per questo progettiamo e installiamo i nostri antifurti per essere i più sicuri ed insuperabili. Con la nebbia proteggiamo ciò che conta di più e lo nascondiamo agli occhi dei ladri, sventando sempre ogni furto.

Provare per credere. Funzionamento nebbia, se ferma un aeroporto, ferma anche i ladri.

Visto che i ladri oggi rubano abitualmente in presenza di sistemi d’allarme, abbiamo ripensato da zero a come doveva funzionare un antifurto efficace. Così è nato il primo antifurto proattivo. Agisce fisicamente contro l’intrusore privandolo del senso che per lui è essenziale: la vista. In pochi secondi satura l’ambiente con una nebbia opaca ed impenetrabile, che costringe i malviventi a fuggire.

A.eSSE Impianti di Serini Alessandro

Via Antonio Canova, 15/b - 18100 Imperia

info@serinisecurity.com

Telefono: 338 641 9397