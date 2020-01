Le 'Sardine Ponentine' pronte a tornare in piazza, domenica 26 gennaio appuntamento a Ventimiglia e... il Festival? (foto e video)

Le sardine ponentine si preparano a tornare in piazza. La prossima iniziativa sarà domenica 26 gennaio a Ventimiglia con un flash mob. Un'ulteriore occasione potrebbe riportare gli attivisti sulla ‘piazza’ di Sanremo, dopo la prima uscita del 6 dicembre. Quando? Durante la settimana del Festival.

Una possibilità, quest'ultima emersa questa sera nel corso della prima riunione delle sardine presso la Federazione Operaia matuziana, dove si è discusso sul futuro di questo gruppo popolare nato nelle piazze social e approdato in quelle reali, esplodendo prima in Emilia Romagna e poi arrivando anche nel resto d'Italia. Oggi anche in Liguria i gruppi organizzati sono numerosi in ogni provincia e durante tutto il mese di gennaio sono in programma diverse iniziative.





"Stasera la partecipazione è stata ampia ed eterogenea. Abbiamo proiettato un piccolo documentario sulla realtà delle sardine realizzato da Marco Travaglio e si è proseguito con la divisione in gruppi dove ognuno di noi potesse in maniera trasversale esprimere le proprie idee su che cosa siano le sardine e quali siano gli obiettivi che porteremo a Roma per l’assemblea nazionale e la morfologia che potrebbe assumere a ponente il nostro movimento. - spiega Alessio Bellini - I punti sono chiari: stop alla violenza politica, stop alle fake news, stop al populismo ed sovranismo ed a tutto ciò che ci discosta da un ideale di uguaglianza e di equità e fratellanza tra tutti. C’è un’ampia e profonda soddisfazione".

Le sardine si sono lasciate con un arrivederci al prossimo weekend. “Il ritorno in piazza è previsto per il 26 gennaio. - conferma Federico Nocerini - C’è ancora da definire il luogo e l’orario precisi. L’idea è per via Sir. Thomas Hanbury verso le 18.30. Pronostici è difficile farne, forse è ancora presto, però vedendo come è stato Sanremo il 6 dicembre e come è andata l’assemblea io penso che ci saranno persone".

Riguardo al Festival, invece, è ancora tutto in divenire. L'attenzione mediatica offerta dalla kermesse canora fa gola a tanti ed ogni anno non mancano le manifestazioni. Una potenziale opportunità per le sardine ponentine che potrebbero provare a coinvolgere anche gli altri gruppi liguri. "Sì è pensato di portare le sardine in piazza durante il Festival ma è ancora tutto da vedere" - chiosa Bellini.