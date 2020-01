Bordighera: anticipato a giovedì prossimo alle 21 lo spettacolo di Gioele Dix previsto per sabato

Lo spettacolo ‘Vorrei essere figlio di un uomo felice’, con Gioele Dix e previsto per sabato prossimo al Palazzo del Parco di Bordighera, è stato anticipato a giovedì, sempre alle 21.

Lo spettacolo previsto in occasione delle celebrazioni della ‘Giornata della Memoria’, per lunedì 27 gennaio all’ex Chiesa Anglicana (ore 16.30) nell’ambito della rassegna ‘Bordilibro’, dal titolo ‘Ti rubo la vita’, sarà sostituito con ‘Destinazione Ravensbruck, l’orrore e la bellezza nel lager delle donne’ (edizioni All around) e si svolgerà martedì 28 alle 17.

La conferenza prevista per venerdì 24 gennaio all’ex Anglicana (ore 21), con le dottoresse Anna Pironti e Paola Zanini del Museo di Arte contemporanea Castello di Rivoli, è annullata per motivi del tutto indipendenti dal Comune di Bordighera.