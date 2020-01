Sanremo: a nome di 'Nonno Gildo' e della famiglia un grazie al reparto di Medicina dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Nicoletta, ci ha scritto a suo nome, del nonno Gildo e di tutti i suoi famigliari, a seguito di diversi giorni di degenza del nonno stesso, nel reparto di Medicina al 1° piano dell'Ospedale di Sanremo:

“Sentiamo la necessità di dire il nostro grazie pubblicamente a tutto il personale di tale reparto (Medici, Infermiere, Operatori Socio Sanitari, addetti alle pulizie ecc.. ) per la loro grande professionalità unita a sensibilità, gentilezza e simpatia. Perché quando una persona, per di più in età molto avanzata, sta male e deve trascorrere parecchi giorni in ospedale, il suo mondo e quello dei suoi cari che lo amano si sconvolge. Trovare persone come loro è stato per tutti noi un grande aiuto, sia dal punto di vista medico che da quello umano. Grazie da Gildo e da tutti noi”.