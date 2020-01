Sanremo: il semaforo di via Padre Semeria non è più 'intelligente', ora è un vero senso unico alternato

Il semaforo ‘intelligente’ è diventato un senso unico alternato. Stiamo parlando del semaforo installato molti anni fa in via Padre Semeria a Sanremo, a causa di una curva che non consente il passaggio contemporaneo dei mezzi più grandi.

Il semaforo, infatti, è stato sistemato a ridosso di una curva dove forse sarebbe stato meglio allargare la carreggiata. Da tempo, infatti, l’impianto non scatta solo se transitano mezzi pesanti che venivano rilevati da appositi sensori, che facevano accendere il rosso dalla parte opposta e consentivano il passaggio in sicurezza.

In molti, tra i residenti della zona e gli automobilisti che utilizzano la via d’accesso e di uscita dal casello della A10, ci hanno segnalato che il semaforo non funziona più come prima, ma è diventato di fatto come un normalissimo impianto che ha reso la strada un senso unico alternato.

Una situazione che, ovviamente, essendo la strada particolarmente importante crea non pochi disagi ed a tratti anche code, non molto gradite da chi la deve utilizzare. E viene anche chiesto un intervento, per trovare una soluzione definitiva o, almeno, tornare alla situazione precedente con il semaforo nuovamente ‘intelligente’.