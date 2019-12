Castellaro festeggia la vincitrice dello Zecchino d'Oro Rita Longordo (foto)

Ieri sera durante un momento conviviale, in piazza Matteotti (Braia), la piazza centrale del piccolo borgo, Castellaro ha festeggiato la piccola Rita Longordo vincitrice della 62^ Edizione dello Zecchino d'Oro, la quale si è esibita con il suo brano Acca.



Ad accoglierla ed assisterla con entusiasmo giovani e meno giovani tra cui il nonno Giuseppe Longordo (Pino) che vive a Castellaro, doveva è cresciuto anche Tony il Padre di Rita.



Castellaro ha voluto esprimere il suo orgoglio per il risultato raggiunto da Rita che seppur di Bussana, in qualche modo mantiene una radice nel piccolo Borgo Collinare.



Alla piccola è stata consegnata da parte dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale presenti, Vice Sindaco Arnaldi Mattia e Assessore Gianmarco Secondo, a nome di tutta la Comunità un targa di riconoscimento e ricordo del momento.