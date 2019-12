Mancato conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre ad Imperia: Aleksandra Matikj "Siamo indignati"

“Siamo indignati. Ma è possibile mai che non si possa riconoscere un Valore del genere ad una Persona sopravvissuta ai campi di concentramento? Si voglia ricordare al Sindaco Claudio Scajola che, quando fu arrestata e deportata ad Auschwitz, la Senatrice era una bambina di soltanto 13 anni. Non si può quindi accettare una risposta del genere”.

La Presidentessa del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione, Aleksandra Matikj, ha così risposto alla notizia del non conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre da parte del Consiglio comunale di Imperia.

“Lo sterminio nazista – prosegue - che ha mostruosamente imprigionato ed ucciso 20 milioni di vittime tra cui bambini e donne innocenti, non va assolutamente dimenticato, anzi! Nei tempi bui che corrono anche in Italia, attualmente si sta risvegliando il fascismo che però dovrebbe essere anticostituzionale ed antidemocratico e sono queste semmai le realtà ai quali dire NO. Il Sindaco Scajola avrebbe detto che la Segre non ha nessun rapporto con Imperia e che preferirebbe che su questo tema si facesse un’iniziativa. Eppure, Ventimiglia fa parte di Imperia. Eppure, quella è la zona dove negli ultimi anni si è parlato dei Migranti soltanto quando c’era da votare, se proprio si voglia parlare delle strumentalizzazioni... Eppure, è stata proprio la Senatrice Segre a sostenere che: ‘Oggi con i Migranti, come ieri con gli Ebrei, è tragica l'indifferenza. Respinti come me e mio padre, ebrei, a varcare la frontiera nella notte e nella neve’.”

“Considerati i fatti – termina - valuterò di mettermi in contatto personalmente con lei e fare un incontro ad Imperia, così come da invito del Sindaco stesso. Potrebbe essere proprio quella la giusta occasione per ripensarci ed assegnarle umanamente un Riconoscimento come quello della cittadinanza onoraria”.