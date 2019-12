Digitalia raggiunge quota 500 puntate: storico traguardo per il podcast 'tech' Made in Sanremo

Non capita tutti i giorni di spegnere le 500 candeline e, sopratutto, non è cosa da tutti farlo dopo essere diventati un punto di riferimento nazionale nel proprio settore. E così questa sera Digitalia, il podcast tech di riferimento in Italia, taglierà il traguardo delle 500 puntate, un progetto nato a Sanremo dall’idea di Franco Solerio e condiviso con gli inseparabili compagni di viaggio Massimo De Santo, Michele Di Maio, Giulio Cupini e Francesco Facconi.

Lo ‘studio distribuito’ di Digitalia ha base a Sanremo, ma posa le sue radici anche a Milano e Salerno e, sopratutto, non ha confini nel mondo del web. Competenza, passione, ironia e quel giusto pizzico di leggerezza rendono Digitalia un prodotto podcast capace di accontentare sia gli addetti ai lavori che i semplici appassionati di tecnologia ed è questo il segreto del suo successo, quella ricetta tanto semplice quanto efficace che ha portato Digitalia al top del podcasting italiano.

E allora, per celebrare al meglio le 500 puntate, riproponiamo la nostra intervista del 30 ottobre 2016 a Franco Solerio, il ‘papà’ di Digitalia, augurando a lui e ai suoi compagni di viaggio atre centinaia di puntate all’insegna della notizia digitale.