In attesa del Natale a Diano Marina un week end di shopping, musica e risate

E' decisamente ricco di appuntamenti il penultimo week end prima di Natale a Diano Marina, con i commercianti che hanno preparato una calorosa accoglienza, addobbando le proprie attività (tutte aperte anche la domenica) e le vie del centro cittadino. Da non perdere, inoltre, nella centrale piazza Martiri della Libertà, davanti al Comune, il maestoso albero luminoso alto 12 metri e la slitta di Babbo Natale, gettonatissimi per quanto riguarda i selfie.

Domani dalle 17 e fino all'ora di cena, per allietare lo shopping, nell'isola pedonale andrà in scena "Christmas Time", format che prevede con musica dal vivo con due band (generi celtico-folk e rock), tra tante luci e il profumo delle caldarroste, dei dolci caramellati e delle delizie a tema natalizio, inoltre attività di animazione, con truccabimbi e la futuristica casa di Babbo Natale, che non mancherà di incuriosire i più giovani, che potranno consegnare direttamente la loro letterina, e i passanti. Un'iniziativa promossa dalla Confcommercio del Golfo Dianese, con il coinvolgimento dei militi della Croce Rossa Italiana, che sarà ripetuta sabato 21. La direzione artistica è curata dall'eclettico Carmine Esposito.

Domenica prossima, alla mattina, spazio invece agli appassionati delle due ruote: alle 9.30 da piazza Martiri della Libertà è prevista la partenza del Giro di Natale in bike (senza alcun aspetto agonistico), un tour guidato per le strade del comprensorio, aperto sia alle mtb che – novità - alle bici da strada. Sono previsti due diversi percorsi e traguardo comune a San Bartolomeo al mare per un aperitivo in compagnia. Per chi sceglie il percorso fuoristrada, saranno utilizzati anche sentieri sistemati di recente e transito dal famoso "Salto nel blu", punto da cui si domina il Golfo, con un panorama unico.

Sempre domenica, nel pomeriggio alle 17.15, la Sala Don Piana, sita in via Lombardi e Rossignoli, a due passi da palazzo civico, ospiterà lo spettacolo di cabaret, ad ingresso libero", dal titolo "1/2 ora canonica". L'appuntamento, che comprenderà anche parabole riflessive e parodie in dialetto piemontese, è organizzato dall'Associazione Arcadia, con protagonisti Filippo Bessone (Padre Filip), Luca Occelli (Luca il chierichetto) ed Ezio Citi (Padre Jork). Al termine, possibilità di degustare la bagna cauda.

Inaugurate sabato scorso, proseguono a Diano Marina anche altre due proposte continuative: la più grande pista di pattinaggio su ghiaccio del ponente ligure (oltre 350 mq), ribattezzata "Christmas on ice", allestita sul Molo delle Tartarughe (orari apertura: 10-12.30 e 15-24, tutti i giorni), e la mostra collettiva "Forma e colore", presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi, da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19, festivi su prenotazione), dove è possibile ammirare opere di grandi artisti nazionali e internazionali, tra i quali il famoso scultore sudamericano Pablo Atchugarry.

Da sottolineare, nello scorso week end, il grande successo di pubblico e di gradimento dello spettacolo "The Christmas Show", con la partecipazione dei Matia Bazar, e del concerto della banda musicale Città di Diano Marina. Ulteriori dettagli e il calendario completo sono disponibili sul sito turistico (QUI) del Comune di Diano Marina.

Iat - L'ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è aperto sino al 19 gennaio con il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, inclusi festivi (chiuso solo il lunedì).