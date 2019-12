I prodotti tipici della Liguria direttamente sul lungomare di San Bartolomeo: le novità dell'azienda agricola Castelin

L'Azienda Agricola Castelin crea e propone prodotti tipici delle terre liguri ma direttamente sul lungomare di San Bartolomeo. Il binomio terra-mare ideato da Emanuele Arimondo, che da circa quindici anni è a capo dell'azienda, è il frutto di passione, lavoro e idee innovative.

In oltre settemila metri quadrati di terreno vengono prodotte le materie prime del Castelin: olio, vino, conserve, e altre creazioni tipiche liguri. La vendita diretta avviene direttamente fronte mare, in un chiosco in legno dove Emanuele incontra la sua clientela e a cui parla con passione dei prodotti, da quando vengono raccolti a quando arrivano in tavola.

La passione in questo caso diventa un vero business di successo: il Castelin infatti ha saputo creare il suo pubblico che ogni anno va ampliandosi, sia grazie alla qualità dei prodotti che all'affabilità del loro produttore. L'azienda è stata presente anche quest'anno ad Olioliva dove ha presentato prodotti tipici come: marmellate, verdure sott’olio, olive in salamoia e creme.

Tra gli ingredienti dei prodotti Castelin anche l'inventiva di Emanuele nella creazione di nuovi prodotti. Fra questi il bontè ovvero una crema spalmabile realizzata con peperoncini tondi olive taggiasche, acciughe e capperi. Altro fiore all'occhiello è il pesto di olive taggiasche composto da una crema spalmabile di olive, acciughe e capperi: non il solito paté ma un vero pesto, di invenzione 100% Arimondo, adatto per ogni condimento.

“Produco materie prime, come olive, uve Vermentino e Pigato, da cui ricavo il vino, e ortaggi. – spiega Emanuele - sempre e solo puntando sulla qualità. Il nostro olio extravergine è realizzato in 2 versioni: 100% taggiasca e 100% italiano”.

Castelin è un’azienda presente nel settore sia nel punto vendita diretto del chiosco, sia nell'azienda su appuntamento. E' inoltre possibile richiedere cesti e confezioni che il Castelin può recapitare in tutto il mondo. Per maggiori informazioni info@castelin.it Il punto vendita di lungomare delle Nazioni è aperto il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Su prenotazione al numero 347 7736176 è possibile acquistare direttamente in azienda, in piazza Cesare Abba 1 a San Bartolomeo al Mare.





L’attività di Castelin non si ferma al food. Da quest’anno Emanuele, sfruttando i macchinari agricoli, ha allargato anche al settore della pulizia delle strade, grazie alla sua trincia su braccio, un macchinario che, attraccato a un trattore, permette la pulizia di strade e canali che al momento realizza per privati, con lo scopo però di rivolgersi alle pubbliche amministrazioni.

E' possibile visitare la pagina facebook direttamente a questo indirizzo: https://www.facebook.com/castelin.it/