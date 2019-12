Imperia: domattina sul piazzale dell'Istituto Marconi si conclude il ciclo di iniziative culturali

Domani mattina, dalle 11 alle 12, si terrà sul piazzale della scuola, la parte conclusiva del progetto ‘I Concordati tra Stato e Chiesa. Una testimonianza storica, per ragionare sul tema dell'art. 7 della Costituzione’, ciclo di iniziative culturali in cui l'Istituto Marconi è protagonista nell’ambito di ‘Marconi cultura attiva’.

La terza e ultima parte del progetto prenderà forma e sostanza in un atto liturgico significativo per la città di Imperia, iscritto idealmente in un percorso di avvicinamento al centenario della sua fondazione nel 1923. L’incontro sarà presieduto dal sindaco Claudio Scajola accompagnato dalla moglie Maria Teresa Verda e altre autorità amministrative, militari ed assistenziali della provincia di Imperia e da Sua Eccellenza il Vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti.