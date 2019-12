Smart TV, quali aspetti valutare per un acquisto conveniente

Che cosa rende smart un televisore? La tecnologia all’avanguardia, ovviamente: il problema è che la scelta sul mercato è così ampia che il consumatore meno avvezzo rischia di rimanere disorientato di fronte alla vasta gamma di opportunità che ha a disposizione. Vediamo, allora, a quali aspetti conviene badare e quali caratteristiche, invece, possono essere trascurate.

Il supporto 3D

L’era dei televisori 3D sembra essere già finita: questa tecnologia, infatti, viene ritenuta obsoleta al giorno d’oggi (e più o meno lo stesso discorso si potrebbe fare anche per il plasma). I produttori hanno concentrato le proprie scelte su altre soluzioni semplicemente perché il supporto 3D non assicurava vendite soddisfacenti. Evidentemente i telespettatori non erano interessati a usufruire di una maggiore profondità per le immagini proposte sullo schermo, e la necessità di indossare gli occhialini era sinonimo di scomodità. Insomma, adesso non vale la pena di investire i propri soldi su un televisore 3D.

La tecnologia HDR

Diversi modelli della fascia premium sono in grado di supportare la tecnologia HDR, sigla che sta per High Dynamic Range: grazie ad essa è possibile avere sullo schermo una serie di sfumature di colori, di luci e di ombre che in genere i televisori non offrono. Il costo è abbastanza elevato, ma per chi può permetterselo si tratta di una gran bella novità.

In previsione di un acquisto è essenziale prestare attenzione alla potenza offerta dal processore, che – come si può ben immaginare – influenza in modo significativo la velocità con la quale le applicazioni vengono eseguite. Inoltre la definizione è un fattore importante: il 4k è ormai diventato un must! Ma dove si possono trovare TV smart in offerta ? L’e-commerce Yeppon è una risposta a tutte le esigenze: uno store online con un ricco e aggiornato catalogo di televisori in promozione: ogni modello è abbinato a una scheda prodotto che ne illustra le caratteristiche e i punti di forza, per permettere uno shopping informato e consapevole.

Il refresh rate è importante?

Quando si pensa al televisore da scegliere, non di rado ci si imbatte in una dicitura che parla di refresh rate. Il concetto per alcuni è poco chiaro, quindi è utile precisare di che cosa si tratta: questo termine tecnico segnala la frequenza con la quale le immagini vengono aggiornate sullo schermo. L’unità di misura che viene utilizzata per indicare il refresh rate è l’Hz, mentre per quel che riguarda i valori standard di solito si va da un minimo di 50 Hz a un massimo di 200 Hz. Va detto, poi, che ci sono anche refresh rate più elevati, da 400 o addirittura da 800 Hz. In poche parole, tanto più questo valore è elevato quanto più le sequenze sullo schermo risultano fluide.

Il supporto wifi

Una smart TV per definizione si connette a Internet, ma ciò non vuol dire che tutti i modelli in commercio propongano il supporto per le reti wireless. Ci sono televisori che, per esempio, possono essere connessi alla Rete unicamente per mezzo di un cavo Ethernet, che deve essere collegato a un adattatore Powerline, a un ripetitore di segnale wifi o a un router ADSL. Il consiglio è di puntare su una smart TV dotata di supporto wireless. Anche il supporto alle tecnologie di mirroring e di streaming è una peculiarità preziosa: ciò assicura la compatibilità con tecnologie quali DLNA, Miracast o Google Cast. Infine, occorre tener presente che maggiore è il numero di ingressi USB e HDMI che si hanno a disposizione e più il televisore sarà performante e pratico. Un’uscita audio ottica è indispensabile, invece, se si ha in mente di adoperare un impianto audio esterno.