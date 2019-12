Limone, winter season opening day: 3.500 accessi sulle piste della Riserva Bianca

Al mattino, alla partenza della Telecabina Severino Bottero, il sindaco Massimo Riberi e i vertici della Lift, la società che gestisce gli impianti di risalita, hanno partecipato al taglio del nastro inaugurale accanto al padrino d’onore Kristian Ghedina, ex campione azzurro di discesa che ha poi trascorso la giornata sulle piste del comprensorio. Nel pomeriggio, il vescovo della Diocesi di Cuneo Monsignor Piero Delbosco ha, poi, officiato la Santa Messa in alta quota, alla presenza di autorità civili e militari.

Dopo la chiusura degli impianti, le celebrazioni si sono spostate nel centro storico, dove, nonostante le basse temperatura, un grande pubblico ha assistito al concerto con carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e al successivo Salotto Letterario Sportivo, che ha visto personalità del mondo dello sport confrontarsi con il giornalista di Tuttosport Paolo Viberti sul palco allestito in Piazza del Municipio.

All’incontro hanno preso parte alcuni grandi nomi dello sci italiano: Stefania Belmondo, campionessa plurimedagliata dello sci nordico, Piero Gros,protagonista della Valanga azzurra e secondo italiano a vincere la Coppa del Mondo assoluta, Stefano Dalmasso, limonese doc e dirigente tecnico che negli anni ha allenato le squadre nazionali italiane e francesi, Piero Marocco, vice presidente nazionale Fisi, Pietro Blengini, presidente del Comitato Fisi AOC, e Giorgio Fantino, istruttore nazionale di sci alpino cresciuto professionalmente sulle piste di Limone.

“Limone ha inaugurato la stagione invernale alla grande, con una festa all’insegna dello sport e della cultura, un binomio vincente per lo sviluppo turistico del nostro territorio – ha commentato Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte -. Per questo come amministrazione comunale abbiamo avviato un intenso lavoro di promozione in sinergia con la Lift”.

“Ringrazio le autorità, gli ospiti e i turisti che anche quest’anno ci hanno onorati con la loro presenza nel nostro paese – ha continuato Riberi -. Mi piace anche pensare che questa grande festa abbia portato bene a Marta Bassino, l’ex studentessa borgarina del Liceo Sportivo di Limone cresciuta sulle piste da sci limonesi, che proprio sabato ha vinto il gigante di Killington, negli Stati Uniti”.

Foto by Sergio D’Angelo (@riservabianca)