Sanremo: mercatino de 'Il Fiocco' per raccolta fondi destinati all'acquisto di un defibrillatore pediatrico

Il servizio domiciliare Il fiocco organizza per il 2° anno un mercatino per raccogliere fondi destinati all'acquisto di un defibrillatore pediatrico.



“Saremo presenti sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle ore 9 alle 18 davanti alla chiesa di San Martino ed eventualmente disponibili a ricevere prenotazioni presso il nostro servizio.



Si ricorda che ‘Il Fiocco’ è un servizio educativo domiciliare, accreditato presso la regione Liguria, rivolto ai bimbi dai 3 ai 36 mesi. Nel nostro spazio i piccoli ospiti possono crescere, apprendere e mettersi in gioco accanto agli educatori di riferimento, responsabili coltivatori di cura dell'infanzia.



L'associazione ‘Il fiocco’ dal 1 agosto 2017 sostiene e mantiene autonomamente il servizio domiciliare sia con la retta di frequenza che attraverso il proprio finanziamento personale con l'obiettivo di fornire un supporto alla genitorialità, con un occhio di riguardo alle esigenze familiari, creando un luogo accogliente e sereno".



Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 si trova in strada Peiranze 5 a Sanremo.

Info: 340 692 3962 - email: maestre@ilfiocconidodom.it