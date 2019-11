Sanremo: A Campioni e Canzoni, anche l'ex giocatore dell'Udinese e del Venezia Carlo Pasqualin e il ciclista Gilberto Simoni

Mancano solo pochi giorni al grande evento di “Campioni e Canzoni”, lo spettacolo sportivo musicale, unico e originale che sarà organizzato al Teatro Ariston di Sanremo giovedì 28 novembre alle ore 20,30. Su uno dei palchi più famosi e ambiti nel mondo musicale, si affronteranno ex campioni dello sport, a colpi di note, cantando canzoni come fosse una vera e propria gara, uniti da un solo obbiettivo, contribuire a raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale S. Anna di Torino, per la Onlus Arcobaleno* Ospedale di Bergamo, ABEO Onlus di Verona e HSOS Ospedale Sacco di Milano.

Una prima e straordinaria edizione che sta coinvolgendo giorno dopo giorno, ex campioni di fama Nazionale e Internazionale. Sul palco del Teatro Ariston, accompagnati dall'Orchestra Italiana Bagutti, ci saranno: Evaristo Beccalossi, Claudio Chiappucci, Fabrizio Della Fiori, Paolo Ferrali, Kristian Ghedina, Isolde Kostner, Ezio Madonia, Giorgio Nalesso, Paola Paggi, Sara Simeoni, Gianni Sommariva, Stefano Tacconi, Fabio Triboli, Dino Zandegù. In corsa si sono aggiunti altri due importanti testimonial di questa grande manifestazione canora per beneficenza: Carlo Pasqualin (ex giocatore dell' Udinese e del Venezia, oggi procuratore di Del Piero, e Gilberto Simoni (vincitore di due giri d'Italia nel 2001 e nel 2003)

L'evento “Campioni e Canzoni” ideato da Bruno Zanoni (ex ciclista professionista) e da Riccardo Magrini (dirigente sportivo e commentatore sportivo per Eurosport), è patrocinato dal Comune di Sanremo ed è organizzato dal Distretto Lions 108 Ia3, con il sostegno di “Monti Team”, Noberasco, Pasqualini, Anfosso, Bonato milano1960 e Mediolanum.

Una apposita giuria, avrà un compito non facile, assegnare il titolo di Campione o Campionessa di “Campioni e Canzoni 2019”, ad ex sportivi dove arrivare primi era il loro obbiettivo, e sarà così anche in questa gara della solidarietà, infatti in molti si stanno preparando, prendendo lezioni canore da autentici guru della canzone italiana.

Compito non facile per i componenti della super giuria: Vincenzo Nibali, Italo Zilioli, Ciarli Recalcati, Josè Altafini, Pier Augusto Stagi, Memo Remigi, Franco Bagutti, Marco Albarello e Franco Fasano. La manifestazione sarà ripresa da Sky Sport e dalla RAI.

A tutti gli spettatori presenti, sarà anche dato in omaggio un CD con brani inediti del cantautore ligure Massimo Schiavon e del cantautore siciliano Ugo Mazzei, con una una raccolta di brani che narrano storie di sportivi, che hanno fatto la storia dello sport con il loro esempio di vita.

Una manifestazione che i campioni vi invitano personalmente a partecipare, cliccare per vedere lo spot Video_Campioni&Canzoni_2019

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Ariston via Matteotti 212 Sanremo – Tel. 0184/506060

* Arcobaleno Onlus non raccoglie fondi per l'Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, ma per un progetto di solidarietà con l'ospedale pediatrico di Yerevanin Armenia, progetto a cui partecipa come volontario un professionista del nostro ospedale, il dottor Nino Cassisi.