Imperia: '11 comuni una città', ultimo fine settimana del 2019 per il progetto 'Aspettando il centenario'

Ultimo fine settimana del 2019 per gli eventi di “11 comuni una Città” volti a celebrare il 96esimo compleanno di Imperia, nell'ambito del programma “Aspettando centenario”.

Il progetto, ideato dal Comitato di San Giovanni in occasione del 90esimo anniversario di Imperia da quest’anno si è rafforzato coinvolgendo e ampliando l’idea alle frazioni del territorio. Sono infatti gli ex 11 comuni di Imperia a dar vita a una manifestazione congiunta, capillare e soprattutto molto sentita. Le scorse settimane i festeggiamenti hanno visto come protagoniste Caramagna, Montegrazie, Moltedo, Oneglia, Torrazza e Piani. Questa settimana a “farsi belle” e ad accogliere chi vorrà conoscerle meglio saranno Castelvecchio, Costa d'Oneglia, Borgo Sant'Agata e Porto Maurizio, che presentano un programma intrecciato in un lungo weekend di eventi che terminerà lunedì. Eccolo nello specifico:

SABATO 23 NOVEMBRE, CASTELVECCHIO E COSTA D'ONEGLIA

Da Castelvecchio a partire dalle 9 prenderà il via la visita guidata al Santuario di Santa Maria Maggiore con cenni storici del Castrum vetus Uneliae a cura di Anna Marchini e Pino Camiolo. Alle 11 camminata fra gli ulivi dal Santuario di Santa Maria Maggiore a Costa d’Oneglia. A seguire, visita guidata del Borgo di Costa d’Oneglia a cura del Circolo Manuel Belgrano. Dalle 16 alle 19 a Castelvecchio, presso il Vecchio Municipio, sarà esposta al pubblico la mostra fotografica a cura del Circolo Castelvecchio. L'esposizione, realizzata tramite la collaborazione con l'archivio storico Ragazzi, rimarrà visibile fino a domenica 24 novembre con orario 10-12 e 14-19.

SABATO 23 NOVEMBRE, BORGO SANT'AGATA

Alle 19.15 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata, si terrà la presentazione del libro “La religiosità” del Professor Giovanni Battista Mela curata dallo storico Alessandro Giacobbe. A seguire rinfresco e degustazione dell'olio nuovo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333 2122069.

DOMENICA 24 NOVEMBRE BORGO SANT'AGATA

Dalle 11 al termine della Santa Messa, concerto da camera di musica classica a cura dei solisti della giovane orchestra “Note Libere”. Seguirà rinfresco

DOMENICA 24 NOVEMBRE CASTELVECCHIO

Alle 16 presso il vecchio municipio il concerto dei Flautonauti, diretti dal Maestro Marco Moro.

LUNEDI' 25 NOVEMBRE PORTO MAURIZIO

Alle 21, alla Chiesa della casa natale di San Leonardo al via una serata di Gala, con la proiezione del film “Vita di San Leonardo da Porto Maurizio” realizzato da Lorenzo Gala nel 1965, a cura del Comitato Sottotina.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.ineja.it e le pagine Facebook e Instagram di Ineja-Comitato San Giovanni.