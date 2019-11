Sanremo: per la 'Giornata Mondiale della dieta mediterranea' serie di appuntamenti al forte di Santa Tecla

Venerdì prossimo il Club per l'Unesco di Sanremo, con la collaborazione di Crea, Cna Imperia, Comune, i ‘Ristoranti della Tavolozza’ ed il Polo Museale della Liguria, organizza una giornata dedicata a ‘La Liguria e la Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità’.

La giornata sarà strutturata in un incontro con le scuole al mattino e in un incontro con la cittadinanza al pomeriggio al Forte di Santa Tecla. Il 16 novembre del 2010 l’Unesco ha iscritto la dieta mediterranea nella Lista del ‘Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità’, su proposta di Italia, Spagna, Grecia e Marocco, definendola “Un insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni, che vanno dal paesaggio alla tavola. Nel bacino del Mediterraneo, tutto ciò coinvolge le colture, i raccolti, la pesca, l’allevamento degli animali, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, la condivisione e il consumo di cibo”.