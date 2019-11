Dopo 10 anni dalla sua prima uscita torna nelle sale il film 'Ghiaie' con due attori sanremesi

La ‘Fiori di Sambuco Film’ rimette nel circuito cinematografico la sua produzione, a 10 anni dalla sua prima uscita, dal titolo ‘Ghiaie’ del regista Fabio Corsaro (in arte QVQ).

L'occasione data alla Fiori Di Sambuco Film di rimettere nel circuito delle sale questa stupenda pellicola, a 10 anni dalla sua prima pubblicazione, è la dichiarazione fatta dalla Diocesi di Bergamo e dal suo Vescovo Beschi Francesco il 13 febbraio di quest'anno.

L'interpretazione di Federica Bruno (19) giovane e improvvisata attrice sanremese al tempo delle riprese (2008) fu memorabile, tanto che all'edizione 2009 del BAFF Film Festival (sede dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni) il film ebbe un grande successo di pubblico e il riferimento per analogia al film “L'Albero degli Zoccoli” di Ermanno Olmi non fu del tutto casuale.

Emiliano Raimondo attore Sanremese, interpreta proprio Don Luigi Cortesi, il sacerdote di origine bergamasca, sposato alla causa fascista per discendenza familiare, il quale si accanì, per incarico della Diocesi, con ogni pretesto psicologico e affettivo per impossessarsi della coscienza della bimba e dichiarane la falsità morale ed intellettuale.

Il film aveva un budget di produzione limitato (circa 200mila euro), le riprese erano iniziate il 19 dicembre 2007 in provincia di Imperia ed è uscito in anteprima nazionale il 13 maggio 2008. La versione DCP 2019 è stata completamente rimasterizzata.