Ventimiglia: il Sindaco torna sulla chiusura del Kebab dopo aver sentito la sua maggioranza “Chiederemo tolleranza zero”

“Ringraziamo la questura e le Forze dell’ordine per l’attenzione posta e ritengo l’intervento della questura assolutamente condivisibile, motivato e dovuto, anzi da parte della nostra amministrazione auspicato”.

Torna in questo modo, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, sulla decisione del Questore di chiudere il ‘Kebab’ di via della Stazione per 5 giorni. “Le frequentazioni e gli episodi violenti accaduti – prosegue il primo cittadino - richiedevano un intervento tempestivo che vi è stato. Ringraziamo quindi anche il vicequestore Saverio Aricó, che conosce molto bene le dinamiche ventimigliesi. La percezione di insicurezza in Ventimiglia che registravamo sotto campagna elettorale è in parte rimasta e, la mia Amministrazione intende fare tutto quanto possibile per evitare che perduri. Presto avrò un colloquio anche con il Prefetto. Intendiamo appoggiare e sostenere le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza in città, già svolgono un ottimo lavoro e noi vogliamo aiutarli”.

“Come? Studieremo un piano insieme – termina Scullino - e come Sindaco sono pronto ad intervenire con ordinanze specifiche, tra cui allo studio abbiamo un ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali a rischio ambientale. Chiederemo tolleranza zero per chi crede di circolare in orario notturno per Ventimiglia ubriaco o con comportamenti anche solo sospetti. Adesso basta!”