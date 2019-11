L'Associazione Culturali Eventi Benefici di Camporosso proclama i vincitori del bando 2019

Venerdì 08 novembre la ACEB, Associazione Culturali Eventi Benefici di Camporosso, ha deliberato il nominativo dell’Associazione vincitrice del bando. “Quest’anno abbiamo ricevuto ben 12 domande dalle varie Associazioni di tutta la nostra provincia. Dopo un’accurata verifica, solo 6 Associazioni presentavano i requisiti richiesti come da regolamento, mentre le altre 6 restanti, sfortunatamente sono state eliminate. I progetti ricevuti dalle domande in regola, erano molto rilevanti, ma non è possibile accontentare tutti”.

Le associazioni vincitrici sono:

NONSIAMOSOLI O.D.V. DI SANREMO, con il progetto sociale per trasporto pazienti oncologici. L’Associazione nasce nel 2007 da un gruppo di donne colpite da cancro al seno, che si sono supportate a vicenda durante le cure. L’Associazione aiuta altre donne che si ammalano, sostenendole nei trasporti e condividendo le situazioni emotive che inevitabilmente si affrontano durante tale percorso.

A.S.D. ATLETICA VALLECROSIA, con il progetto di acquisto vestiario tecnico sportivo per atleti di categorie giovani e master/assoluti. Da oltre 35 anni la società collabora con le scuole e con i comuni per sviluppare la pratica sportiva e più precisamente avviare all’atletica leggera giovani e adulti. La società sportiva viene svolta sia a livello amatoriale che a livello agonistico.

"Le Associazioni che non hanno vinto il bando, comprese quelle non in regola, potranno rifare domando nel 2020. Le cifre da erogare verranno stabilite alla chiusura del bilancio di ACEB per l’anno 2019, entro il 31/03/2020. Auguriamo alle 2 Associazioni vincitrici, una buona riuscita per i loro bellissimi progetti" commenta Stefano Urso, presidente ACEB.