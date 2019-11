Taggia: è morto l'ex giocatore e allenatore di 'balun' Enrico Piana, il ricordo di un nostro lettore

Un nostro lettore, Lorenzo Bracco, ci ha scritto per ricordare un grande allenatore del pallone elastico, Enrico ‘Cichina’ Piana che, purtroppo, ieri ci ha lasciato all'età di 89 anni:

“Grande persona ex giocatore e terzino che giocando ad alti livelli aveva vinto diversi scudetti a fianco di Franco Balestra scomparso anche lui pochi anni fa. Ho avuto modo di essere allenato da lui nella categoria juniores e serie C nella taggese e mi ha colpito fin dal primo giorno la sua capacità di insegnamento oltre la simpatia. Lo vedevo molto preparato e sembrava un padre. D'altronde ha visto in Alberto Sciorella, Alessandro Trincheri, Ivan Orizio e Daniele Grasso grandi promesse e con alcuni di loro ha vinto campionati. Mi ricordo ancora in serie A, nello sferisterio di Dolcedo dove si stava disputando l'incontro fra l'Imperiese di Sciorella e la Taggese di Marco Pirero e Riky Aicardi, dove Cichina sedeva sulla panchina della Taggese. Poco prima del fischio iniziale mi avvicinai a lui e gli dissi: ‘Cichina, Alberto è forte ma oggi regalami una vittoria. Andai in tribuna e a fine partita entrai in campo e visto che la Taggese vinse mi urlò di andare ad abbracciare il mio idolo di sempre, Pirero, nello spogliatoio. Domattina verrò a darti l'ultimo saluto perché per me sei stato un maestro sia in campo che fuori. Grazie di tutto e mi racomando lassù non litigare con nessuno”.