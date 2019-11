Ceriana: difesa del suolo e sicurezza del territorio, affidati i lavori per la pulizia dei torrenti

Nel periodo in cui sono più frequenti abbonanti piogge e conseguenti allagamenti, il Comune di Ceriana è intervenuto per affidare i lavori necessari alla pulizia dei torrenti.

In estate la Regione aveva assegnato a Ceriana un contributo di quasi 7 mila euro per interventi di manutenzione ordinaria in difesa del suolo. In seguito l’amministrazione ha proceduto con l’affidamento dei lavori per poter intervenire nel minor tempo possibile. E così, in questi giorni, l’incarico è stato assegnato alla ditta ‘Giovanni Battista Taggiasco’ di Apricale per un importo di poco meno di 6 mila euro. Ora si attende solo il via ai lavori.