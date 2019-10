Scuola di Pace di Ventimiglia: il 'Giardino della Pace' di Camporosso sarà presto realtà

Ottima riuscita domenica 20 ottobre per la 'Scuola di Pace' di Ventimiglia, per la raccolta di fondi per la creazione del “Giardino della Pace”. Di concerto con l’Amministrazione Comunale di Camporosso, il Giardino della Pace occuperà l’area che, a Camporosso, va dal Ponte dell’Amicizia al Centro Polifunzionale Falcone e Borsellino.

La Scuola di Pace, grazie ad adesioni volontarie e offerte e dedotte alcune minime spese organizzative, ha raccolto l’importo di 3.099,00 € che saranno devoluti per l’acquisto di piante e materiali con cui allestire l’area. A tale proposito la Scuola di Pace ringrazia tutti coloro che hanno devoluto le offerte e coloro che hanno messo gratuitamente a disposizione le materie prime per cucinare il pranzo.

Con l’incontro di pianificazione, previsto domani con il Sindaco di Camporosso Davide Gibelli, si apre ora la seconda fase dell’iniziativa, per la quale la Scuola di Pace invita le scuole del territorio, le associazioni, prima fra tutte l’ANPI, ad indicare i nomi dei testimoni di pace che ritengono più meritevoli. Ad essi saranno dedicati singolarmente gli alberi che verranno piantumati nell’area. Ogni albero sarà corredato da una piccola biografia del testimone e da una sua frase ritenuta particolarmente significativa.

Allo stesso modo le panchine che saranno poste in loco saranno dedicate alle principali tematiche della pace, anch’esse da indicare e scegliere. Alcune panchine saranno di colore rosso, a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne.

Un ulteriore appello è rivolto a tutti gli artisti locali, affinché avanzino proposte per l’allestimento e per l’arricchimento dell’area con opere ispirate alla pace. Gli artisti interessati possono contattare la presidenza della Scuola di Pace di Ventimiglia, presso il Centro Sociale Spes di Ventimiglia.