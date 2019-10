Imperia: giovedì scorso la 'Giornata Mondiale della Vista', i ringraziamenti degli organizzatori

Si è svolta giovedì scorso ad Imperia in piazza Dante, la ‘Giornata Mondiale della Vista’. Ha avuto lo scopo di richiamare l'attenzione delle Istituzioni in generale e delle diverse fasce di popolazione sull'importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita.

“La giornata ha avuto un notevole successo – sottolineano gli organizzatori – e, pertanto è doveroso il ringraziamento all'oculista dott.ssa Nadia Pollarolo che ha effettuato circa 80 visite alle persone che si sono presentate e al Lions Club Imperia La Torre che ha messo a disposizione il mezzo polifunzionale per effettuare gratuitamente le visite mediche oculistiche”.